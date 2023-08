В американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, вспыхнул крупный пожар на складе с пластиком.

Об этом сообщает местное телевидение.

"Пожарные бригады борются с пожаром на большом складе в Меса-Дель-Соль", - говорится в сообщении.

По данным пожарных, огонь полностью охватил территорию склада, взять пожар под контроль пока не удается.

На видео очевидцев можно заметить, что на десятки метров в небо над местом возгорания поднимается густой черный дым, также видны языки пламени.

Пострадал ли кто-нибудь в результате пожара, пока не уточняется. Хотя район, где вспыхнул пожар, достаточно удален, местные жители сообщают в социальных сетях, что из-за сильного ветра густой дым приближается к жилым кварталам.

AFR and Bernalillo County working a multi-alarm, multi-jurisdictional fire. Structures, product and vehicles are involved. Fire is not under control. Stay clear of the area of Bobby Foster and south University. pic.twitter.com/KLHGzAA23P