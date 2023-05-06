В пятницу, 5 мая, в Сети появилось видео пожара на принадлежащем компании Shell нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Хьюстона, американский штат Техас.

Как передает BNO News, есть пострадавшие, персонал предприятия эвакуировали.

По данным издания, перед возгоранием на НПЗ произошел мощный взрыв.

Что послужило причиной инцидента, пока не сообщается.

Напомним, недавно в американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз. Уточнялось, что огнем были охвачены здания под мостом Голд Стар, заявлялось о пострадавших, но полиция не информировала об их числе.

Ранее мы писали, что в американском Ричмонде потушили мощный пожар на заводе по переработке отходов. Однако власти пока не стали отменять распоряжение об эвакуации двух тысяч жителей из полумильной зоны и предупредили, что "дым, сажа и запах горелого пластика" сохранятся еще несколько дней.

Также "Страна" рассказывала, что на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар на предприятии I. Schumann & Co., производящем медные сплавы.