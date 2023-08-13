Назначение спецпрокурора по делу Хантера Байдена - сына президента США - может навредить предвыборной кампании Байдена-старшего.

Об этом пишет Reuters.

Недавно прокурор из штата Делавэр Дэвид Вайс получил спецстатус, который расширяет его полномочия по уголовным делам, связанным с Хантером Байденом.

Эти дела касаются неуплаты налогов - более ста тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Второе инкриминируемое преступление - употребление наркотиков. По обоим делам в июле могла состояться сделка со следствием, что могло бы позволить семье Байденов избежать громкого судебного процесса. Но суд этой сделки не принял.

Теперь, как предполагает Reuters, этот судебный процесс создаст "беспрецедентное зрелище в истории США", которое описывается так: "сыну действующего президента предъявлены уголовные обвинения, пока его отец ведет кампанию за переизбрание - вероятно, против республиканца Дональда Трампа, которому предстоит как минимум три предстоящих уголовных процесса".

Демократы опасаются, что статус спецпрокурора поможет Вайсу найти на Хантера Байдена нечто большее, чем сейчас.

"Специальные советники всегда находят вещи, которые не ожидают найти. По Клинтону это началось как расследование сделки с недвижимостью, которую он и Хиллари заключили, когда он был губернатором, и закончилось Моникой Левински", - заявил один из высокопоставленных представителей Демпартии США.

Ранее мы писали, что деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер обвинил президента США в содействии бизнесу сына. На слушаниях в Палате представителей Арчер заявил, что Джо Байден и его сын Хантер более 20 раз говорили о своих деловых сделках.

Также стало известно, что в Конгрессе США намерены внести резолюцию об импичменте Джо Байдену.