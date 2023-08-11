Президент США Джо Байден опять публично раскритиковал руководство Китая после того, как в июне назвал Си Цзиньпина диктатором.

Об этом пишет Bloomberg.

На сборе средств для своей президентской кампании он назвал лидеров КНР "плохими людьми" и заявил, что китайская экономика испытывает проблемы и может стать "бомбой замедленного действия".

По его словам, у КНР "проблемы", их программа "Один пояс, один путь" - это "долговая петля", а в стране сейчас "самый высокий уровень безработицы".

"Китай рос на 8% в год, чтобы поддерживать рост, который сейчас приближается к 2% в год. Это ситуация, когда количество людей пенсионного возраста превышает количество людей трудоспособного возраста. Поэтому у них возникли некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они делают плохие вещи", - заявил Байден.

Bloomberg отмечает, что этот комментарий Байдена не соответствует действительности.

За первое полугодие рост ВВП составил 5,5%. Это больше, чем сказал президент США, но ниже ожидаемого уровня и показателей прошлого года.

А трудоспособных людей в стране на порядок больше, чем пенсионеров - 876 млн против 280 млн.

Однако в июле Китай действительно погрузился в дефляцию и борется с замедлением экспорта, высокой безработицей среди молодежи и спадом на рынке недвижимости.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" - на следующий день после переговоров Си с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине. В Китае назвали безответственными высказывания Байдена.

А в конце июня тоже заявлял об "огромных проблемах" Китая, но не детализировал свою мысль, как сейчас.