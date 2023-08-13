Около 75% сторонников Демократической партии США считают, что американский президент Джо Байден мало способен руководить страной в связи с преклонным возрастом.

Такие данные социологического исследования приводят издание Newsweek и компания Redfield & Wilton Strategies.

Опрос проводился 5 и 6 августа, в нем приняли участие 1,5 тысячи потенциальных избирателей из США.

Исследование показало, что пятая часть опрошенных приверженцев демократов заявила о "сильной" обеспокоенности в отношении лидерских способностей президента США. В то же время 23% и 31% опрошенных сообщили о "достаточной" и "небольшой" степенях обеспокоенности соответственно.

О полном доверии Байдену заявили лишь 22% демократов.

В ноябре текущего года Байдену исполнится 81 год, он стал самым пожилым президентом в истории США.

Напомним, президент США Джо Байден часто демонстрирует признаки старческих немощей. Например, недавно он потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо.

Тем временем на днях член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США. По словам законодателя, это связано со "взяточничеством, шантажом, препятствованием правосудию, подлогом, финансовой сопричастностью к наркотикам и проституции".





