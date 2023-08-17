Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился в американский национальный архив с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Джо Байдена в годы его вице-президентства, в том числе под псевдонимами.

Об этом сообщается в посте комитета в соцсети X (бывшая Twitter).

"Джеймс Комер запрашивает все неотредактированные документы и сообщения из Национального архива США, в которых тогдашний вице-президент Джо Байден использовал псевдоним, документы, где получателем или отправителем являлся Хантер Байжен, а также все черновики речи тогдашнего вице-президента Байдена, произнесенной в украинской Раде в декабре 2015 года", - говорится в записи.

К посту прикреплено письмо Комера, адресованное в архив. Как уточняется в послании законодателя, который сейчас ведет расследование деятельности семьи Байдена, запрашиваемая им документация "имеет связь с "Бурисмой" и Украиной".

Документы были опубликованы Национальным архивом в отредактированном виде. Комер же пишет, что для продолжения расследования ему необходимы их оригиналы.

Среди запрашиваемых Комером документов есть, в частности, любая переписка, в которой Байден использовал псевдонимы Robert Peters, Robin Ware и JRB Ware.



"Если было какое-либо пересечение между официальными обязанностями вице-президента Джо Байдена и деятельностью его сына в Украине, американцы заслуживают того, чтобы это знать", - пишет комитет.

Сын президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma за два года, когда он допустил неуплату налогов и находился в алкогольно-наркотическом угаре, следует из его договоренностей с американской прокуратурой.



Сын Байдена объяснял, что получал деньги в Burisma ради противостояния Владимиру Путину.