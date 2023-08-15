Глава комитета Палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер утверждает, что нашел новые доказательства воспрепятствования расследованию в отношении сына президента страны Хантера Байдена.

Как говорится в опубликованном на сайте комитета сообщении, бывший агент ФБР рассказал, что бюро уведомляло в 2020 году переходную команду избранного тогда Джо Байдена и Секретную службу о планах опросить Хантера Байдена, но им было сказано не делать этого, а ждать его звонка.



"Им сказали не приближаться к Хантеру Байдену и ждать его звонка, но он так и не позвонил. Передача информации переходной команде и невозможность допросить Хантера Байдена - лишь два примера того, как Минюст неверно вел расследование", - заявил Комер.

Нарушения произошли, когда расследование вел прокурор Дэвид Вайс, на прошлой неделе уполномоченный Минюстом вести дальнейшее разбирательство в качестве специального советника, добавил Комер.

"Комитет по надзору не доверяет Вайсу в качестве специального советника, учитывая его неспособность предотвратить контакты переходной команды Байдена с федеральными агентами, которым не разрешили опросить Хантера Байдена, как планировалось", - подчеркнул Комер.



На днях министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как подчеркнул глава американского Минюста, Вайс сообщил, что его расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность.

Ранее сообщалось, что три возглавляемых республиканцами комитета Палаты представителей США начали расследование несостоявшейся сделки сына президента США Хантера Байдена со следствием.

Также мы писали, что деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер обвинил президента США в содействии бизнесу сына. На слушаниях в Палате представителей Арчер заявил, что Джо Байден и его сын Хантер более 20 раз говорили о своих деловых сделках.