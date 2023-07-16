Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший выдвинул теорию появления COVID-19. По его мнению, вызывающий болезнь коронравирус - это генетически модифицированное биологическое оружие, которое "этнически направлено" и меньше всех поражает евреев-ашкенази и китайцев.

Как пишет New York Post, об этом политик сказал во время пресс-конференции в нью-йоркском ресторане Tony’s Di Napoli.

"Есть доказательство, что COVID-19 имеет этническую направленность, поражает определенные расы непропорционально. COVID-19 предназначен для атаки европейцев кавкасионского типа и чернокожих. Люди, которые наиболее невосприимчивы к нему, — это евреи-ашкенази и китайцы. Мы не знаем, было ли это преднамеренно запрограммировано, но есть документы, которые показывают расовые или этнические различия во влиянии вируса", - сказал Кеннеди.

В перерывах между поеданием лингвини и соуса из моллюсков 69-летний Кеннеди предупредил о более страшном биологическом оружии, которое находится в стадии разработки, с "50-процентным уровнем смертности от инфекции", по сравнению с которым COVID-19 "похож на прогулку в парке".

"Мы знаем, что китайцы тратят сотни миллионов долларов на разработку этнического биологического оружия, и мы разрабатываем этническое биологическое оружие. Они собирают русскую ДНК. Они собирают китайскую ДНК, чтобы мы могли выбирать людей по расе", — заявил он.

Среди спецслужб США растет консенсус в отношении того, что COVID-19 был создан руками человека и стал результатом утечки из лаборатории в китайском Ухане, но нет никаких доказательств того, что он был разработан так, чтобы жертв среди определенных этнических групп было больше или меньше. И Кеннеди не привел никаких конкретных исследований, чтобы подтвердить свои заявления.

Между тем он не одинок в своем мнении. Так, исследование Оксфордского университета 2020 года показало, что почти каждый пятый британец считает, будто евреи создали пандемию коронавируса для получения финансовой выгоды.

"Я не вижу никаких доказательств того, что имел место какой-либо замысел или биотерроризм, что кто-то пытался разработать что-то, чтобы уменьшить численность определенных групп", — заверила Моника Ганди, профессор медицины и инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Еврейские организации тоже раскритиковали Кеннеди за его высказывания.

Ранее кандидат от демократов несколько раз высказывался о войне в Украине. Например, Кеннеди-младший заявлял, что его сын воевал в Украине пулеметчиком.

Также он говорил, что США не могут восполнить запасы уничтоженной в Украине артиллерии.