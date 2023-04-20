Экологический активист, адвокат и антипрививочник, 69-летний Роберт Кеннеди-младший заявил, что его сын воевал в Украине пулеметчиком.

Об этом он сказал во время выступления в Бостоне.

"Я хочу сказать, что мы находимся в Украине по правильным причинам. Мой собственный сын Коннор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа", - сообщил Кеннеди-младший.

К слову, еще в октябре прошлого года Коннор написал в Инстаграме, что покинул Интернациональный легион и больше в Украине не воюет.

"Мое пребывание в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое прочувствовал. Мне понравилось быть солдатом больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними за их пример. Я знаю, что мне повезло, что я вернулся, но я также готов снова взять на себя все риски, на которые мы пошли", — написал он тогда.

Что касается его отца, то речь Роберта в целом была посвящена критике политики Джо Байдена, касающейся войны в Украине. Он заявил, что "не в национальных интересах Америки подталкивать Россию к Китаю. И не в наших национальных интересах делать что-то, что может вовлечь нас в ядерную войну" с Россией, "у которой больше ядерного оружия, чем у нас".

"Я думаю, что мы должны знать как американцы, и мы имеем право знать, какова главная цель нашего правительства в этой войне. Вначале нам говорили, что цель гуманитарная. Но в последнее время Байден говорит, что одной из наших целей является смена режима Путина. Это та же стратегия, которая не сработала в Ираке", - сказал он.

Он обвинил окружение Байдена в том, что оно занимается "геополитическими фантазиями в Украине с 2014 года".

"Министр обороны Остин подтвердил заявление Байдена, сказав, что нашей целью в Украине является истощение российской армии. И действительно, многие шаги, предпринятые нами в Украине, указывают на то, что мы заинтересованы в продлении войны, а не в ее завершении. Так что если наши цели заключаются в смене режима и истощении россиян, то это полностью противоречит гуманитарной миссии. Если мы там для истощения россиян или смены режима, то не означает ли это, что Украина просто пешка в геополитической битве между двумя великими сверхдержавами и что наша стратегия заключается в том, чтобы пустить украинскую молодежь на скотобойню смерти с целью истощить Россию? Если это правда, мы должны знать об этом. Если это неправда, то нам нужна дискуссия, чтобы они сказали нам, что мы там делаем", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Роберт Кеннеди-младший собирается участвовать в праймериз как кандидат в президенты США от Демпартии.

Кроме него, об участии в выборах официально и неофициально заявляли Дональд Трамп и Байден. В феврале о своем выдвижении в кандидаты в президенты США объявил 37-летний американский бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами.

А в марте 75-летний бизнесмен и политик-республиканец Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года.