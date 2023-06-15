Найден нулевой пациент с коронавирусом нового типа, который вызывает COVID-19.

Об этом пишут издания Public и Racket News со ссылкой на "нескольких чиновников из правительства США".

По их убеждению, нулевой пациент - это китайский ученый Бен Ху, который работал в лаборатории Уханя, где, скорее всего, и стартовала пандемия.

"Ху создавал SARS-подобные вирусы и проверял их на мышах. Если бы мне пришлось угадывать, кто больше всего рискует случайно заразиться этим рискованным вирусом, то это был бы он", — цитирует пресса слова гарвардского молекулярного биолога.

Еще один источник изданий сообщил, что "на сто процентов уверен": у Бен Ху и двух других ученых института осенью 2019 года развились симптомы, впоследствии ставшие характерными для COVID-19.

Ранее Китай отрицал версии, что причиной распространения вируса стала утечка из лаборатории в Ухане.

В 2016 году мы рассказывали, что эпидемиологи Университета Северной Каролины нашли у летучих мышей новый вирус, аналогичный тому, что вызвал атипичную пневмонию в 2002 году.

В январе 2020 года мы писали, что в Ухане от пневмонии после вспышки коронавируса умер 61-летний мужчина. Он стал первой жертвой нового коронавируса.