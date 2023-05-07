Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе войны в Украине.

Об этом Кеннеди-младший сообщил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast.

"Россияне не могут проиграть эту войну. Это жизненно необходимо для них, и они наращивают свои силы, у них есть преимущество в артиллерии над нами. И мы не можем заменить артиллерийское вооружение, в этом мы проиграли", - сказал он.

По его мнению, все действия правительства США с самого начала были направлены на затягивание конфликта.



Кеннеди-младший добавил, что в случае избрания на должность президента он бы добился немедленного прекращения огня.

Напомним, на днях Роберт Кеннеди-младший говорил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала вторжения заявил об отсутствии намерений у Киева вступать в НАТО.

Ранее Кеннеди-младший рассказывал, что его сын воевал в Украине, после чего раскритиковал действующего президента США Джо Байдена.