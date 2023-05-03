Президент Украины Владимир Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала вторжения заявил об отсутствии намерений у Киева вступать в НАТО.

Такое мнение высказал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в Twitter.

Также он написал, что давление со стороны Белого дома и радикально настроенных чиновников в украинском правительстве не позволили Зеленскому пойти на такой шаг.

"В 2019 году актер и комик Владимир Зеленский баллотировался как кандидат мира и победил на выборах президента Украины, набрав 70% голосов. Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принес войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО", - заявил племянник Джона Кеннеди.

Также Кеннеди-младший пообещал помиловать Джулиана Ассанжа, если победит на президентских выборах.

Кандидат от Демпартии заявил, что "Штаты вместо того, чтобы защищать свободу слова, преследуют журналистов и информаторов".

Напомним, в начале апреля 69-летний Роберт Кеннеди-младший подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента от Демократической партии. Кеннеди-младший известен как экологический активист, адвокат и антипрививочник.

Ранее мы писали, что недавно Роберт Кеннеди-младший заявил, что его сын воевал в Украине, и раскритиковал действующего президента США Джо Байдена.

Тем временем газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата написала, что в США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО. По его словам, Штаты предпочитают в двустороннем порядке дать Киеву гарантии безопасности.