Республиканцы в Конгрессе США хотят назначить инспектора для контроля над финансированием Украины - "для предотвращения коррупции".

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Такое назначение может стать условием для выделения президенту США Джо Байдену новых средств для поддержки Украины (более 20 миллиардов долларов), говорится в публикации.

Также республиканцы могут попытаться урезать размер этой помощи.

На данный момент в Конгрессе "даже проукраинские республиканцы воздерживаются от поддержки нового соглашения по Украине".

Например, конгрессмен Энди Харрис заявил на этой неделе, что "Украина не может выиграть войну", поэтому США должны пересмотреть вопрос о дальнейшем усилении ее обороны.

"Мейнстримные республиканцы сочувствуют делу, но мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами", - передал их настроения один из помощников конгрессменов.

При этом демократы надеются, что в конечном счёте республиканцы проголосуют "за". В пакете, который запросил Байден, специально заложены затраты на не связанные с Украиной, но популярные внутри США вещи вроде усиления борьбы со стихийными бедствиями.

Также пакет помощи Украине могут попытаться протолкнуть на фоне предстоящего визита Зеленского в США на Генассамблею ООН, пишет издание.

Напомним, 10 августа Джо Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

Через несколько дней республиканцы потребовали от президента США отозвать запрос в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины.

В то же время сообщалось, что Белый дом с оптимизмом смотрит на то, что Конгресс примет дополнительную помощь Украине на двухпартийной основе.