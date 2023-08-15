Белый дом с оптимизмом смотрит на то, что Конгресс примет дополнительную помощь Украине на двухпартийной основе, даже несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против дополнительных денег для Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, президент "уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ получает все, что им нужно, чтобы продолжать храбро бороться за свою свободу".

В письме Конгрессу администрация Байдена запросила более 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и 7,3 миллиарда долларов на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Жан-Пьер сказала, что директор департамента управления и бюджета Шаланда Янг и члены президентской команды по законодательным вопросам "имели многочисленные беседы с законодателями на местах, причем обе стороны точно объясняли необходимость и подчеркивали экстренный характер этого запроса".

Напомним, 10 августа Джо Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

Через несколько дней республиканцы потребовали от президента США отозвать запрос в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины.

Тем временем Украина работает над тем, чтобы Конгресс США продлил закон о ленд-лизе на весь 2024 год.