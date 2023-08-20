Как мы писали, в Верховной Раде появился проект заявления, в котором говорится, что война не может закончиться, пока Украина не выйдет на границы 1991 года. Это официальная и неоднократно заявленная позиция украинской власти, которую теперь, на фоне слухов о готовности Запада согласиться на "мир в обмен на территории", решили закрепить ещё и на уровне парламента.

Однако по поводу формулы "война должна закончиться только после выхода на границы 1991 года" у экспертов есть сомнения. В частности, ее раскритиковал известный украинский публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Текущая стратегия основывается на уверенности, что освобождение всех наших территорий означает завершение войны. Эта уверенность безосновательна. Война продолжится, пока у врага есть ресурсы. Более того, после освобождения всех наших территорий, поддержка наших союзников резко упадет. Надеюсь, уже всем очевидно, что пока война продолжается, нас в НАТО не примут только после завершения. Сколько бы реформ мы ни делали. Таким образом, нужно признать, что у Украины нет сегодня стратегии победы", - написал Пекар на своей странице в Facebook.

По его словам, Россия имеет большие ресурсы для ведения долгой войны и может выйти из нее только через внутренние изменения. И потому "нужно понимать, какие это могут быть изменения, как найти субъекта таких изменений и помочь ему".

Ранее российский военный эксперт, обозреватель оппозиционной "Новой газеты" Валерий Ширяев заявлял, что даже изгнание россиян за границы 1991 года не будет означать проигрыша РФ и окончания войны, так как Россия и российская армия с границ Украины никуда не исчезнет.

А вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к продолжительной и тяжелой войне.