Война не закончится ни в этом году, ни следующей весной.

Такое мнение высказала вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда», – написала Верещук.

Она призывает всех "настроиться на длительную борьбу".

"Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", – добавила вице-премьер.

Ранее Верещук заявила, что многие украинцы "рано расслабились" во время войны, которая ещё не закончена. По её словам, для победы "уровень внутренней мобилизации должен быть ещё выше". Поэтому Верещук призвала "меньше кайфовать и больше работать. До победы ещё много работы".

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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