Крупнейшее немецкое издание Bild опубликовало три возможных сценария действий Украины. Их автор - заместитель главного редактора Пауль Ронцхаймер, который недавно побывал в Киеве и на линии фронта.

Соответствующий материал размещен на сайте издания.

Заместитель главного редактора Bild предполагает следующие варианты:

Воевать дальше без переговоров с РФ. По данным Ронцхаймера, сейчас власти Украины "не хотят прогибаться под давлением, планируют дальнейшее наступление и сохраняют оптимизм". И, если не удастся осуществить прорыв в этом году, они планируют ещё одно контрнаступление весной 2024 года. Воевать, но начать переговоры. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что отказывается от переговоров с РФ. Согласно соцопросам, 72% украинцев сейчас также против переговоров. Остановить контрнаступление. Ронцхаймер уверен, что в этом случае ВС РФ перейдут в ответную атаку и займут новые территории, в частности в Харьковской области. Журналист называет это "ужасным сценарием" для Киева.

Напомним, накануне в Раде появился проект постановления, который запрещает завершать боевые действия до возврата Украине всех захваченных Россией территорий.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский мирный план, в основе которого лежит требование вывести российские войска на границы 1991 года, безальтернативен, но в нем можно менять последовательность пунктов.