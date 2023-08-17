В Офисе Владимира Зеленского резко ответили экс-президенту Франции Николя Саркози, который заявил, что не верит в возврат Крыма в Украину военным путём, и предложил провести там референдум под международным контролем.

Комментарий на этот счёт написал советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Фейсбуке.

По его словам подобное высказывание французского экс-президента — "фантастическая преступная логика", которая "оправдывает захватнические войны России" и наглядно показывает "одну из фундаментальных причин сегодняшней войны" в Украине.

"Именно поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев. Поощрение Саркози — это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении", — пишет Подоляк.

Также советник президента написал, что Саркози "сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны".

Вероятно, Подоляк имеет ввиду 2008 год, когда тогдашние президент Франции Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, недавно этим Саркози назвал иллюзорной идею возвращения Крыма.

Между тем в Великобритании тренируют две тысячи украинских спецназовцев для захода в Крым.