В августе Франция закончила подготовку служащих ВСУ по программе 2023 года. Речь идет о шести тысячах военных.

Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню изданию Var-Matin.

По его словам, Париж и дальше продолжит обучать ВСУ.

"Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили шесть тысяч украинских солдат, распределённых между Францией и Польшей", - сказал Лекорню.

Также, по его словам, Франция продолжает оказывать активную военную поддержку Украине, в особенности в отношении ПВО и поставок боеприпасов.



"Правда состоит в том, что контрнаступление поглощает огромное количество боеприпасов. Каждый месяц мы поставляем украинцам партию снарядов 155-го калибра", - сказал Лекорню.

В марте СМИ сообщили, что Франция уже полтора месяца к моменту публикации обучает пилотов из Украины на самолетах Mirage 2000. Однако представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию.

Между тем недавно появились данные о том, что в Великобритании тренируют украинский спецназ для военных операций в Крыму.