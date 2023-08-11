Первая группа украинских пилотов, вероятно, не завершит обучение на истребителях F-16 до лета следующего года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Они объясняют это задержками со стороны Запада в реализации программы обучения.

Было решено, что первый этап обучения пройдут всего шесть пилотов, то есть примерно половина эскадрильи. Еще два пилота были определены как резервные кандидаты.

Официальные лица говорят, что процесс обучения пилотов только начинает постепенно набирать обороты, хотя обучение обещали начать уже в августе.

По словам источников издания, хотя отобранные пилоты уже свободно говорят на английском языке, они все равно должны будут сначала посетить четырехмесячные уроки английского в Великобритании, чтобы выучить авиационную терминологию. В этом обучении примет участие и наземный технический персонал.

По словам украинских официальных лиц, это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, займет шесть месяцев, до января. Вторая группа примерно такого же размера будет готова через полгода или примерно к концу следующего года.

"Это называется затягивать", - сказал анонимно украинский чиновник.

При этом оба украинских источника WP заявили, что не хотят слишком сильно критиковать своих западных партнеров, опасаясь показаться неблагодарными.

Еще 20 украинских пилотов готовы к обучению в Британии, но большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся в Украине, чтобы запускать дальнобойные ракеты SCALP\Storm Shadow.

"В Украине есть лишь несколько пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно две дюжины, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут двигаться дальше", - сказал американский чиновник.

Эти "небольшие цифры" вызвали в Вашингтоне вопросы о том, "насколько Киев готов запустить такую амбициозную программу в разгар экзистенциальной борьбы", пишет издание.

Напомним, 9 августа президент США Джо Байден одобрил обучение украинских военных полётам на истребителях F-16 западными союзниками Киева.

Ранее в Вооружённых силах предположили, что обучение полётам на F-16 займёт до полугода.