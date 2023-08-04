Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 займет до полугода.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.

"Говорили мы не раз, что до полугода нужно пилотам для овладения F-16. Чтобы не только научиться летать на нем, но и применять его вооружение, а там десятки номенклатур вооружения. Таким образом, пилоты, которые направлялись в США и там проходили курс оценивания... Оценивали их возможности, насколько быстро они адаптируются к новой системе, переход с советского на западное нуждается в изменении восприятия. Были сделаны оптимистичные прогнозы, что может быть и до четырех месяцев. Все покажут на практике, у каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка, свои способности к тому или иному вооружению", - сказал Игнат.

Относительно начала учений Украина ориентируется на конец этого месяца, сказал Игнат.

Ранее такое же время начала обучения называл и Владимир Зеленский.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - подчеркнул президент а одном из вечених обращений.

А глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозировал, что самолеты окажутся в Украине примерно в марте следующего года.