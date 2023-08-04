"Оно требует изменение восприятия". В ВСУ ожидают, что обучение украинских пилотов на F-16 займет до полугода
Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 займет до полугода.
Такое мнение высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.
"Говорили мы не раз, что до полугода нужно пилотам для овладения F-16. Чтобы не только научиться летать на нем, но и применять его вооружение, а там десятки номенклатур вооружения. Таким образом, пилоты, которые направлялись в США и там проходили курс оценивания... Оценивали их возможности, насколько быстро они адаптируются к новой системе, переход с советского на западное нуждается в изменении восприятия. Были сделаны оптимистичные прогнозы, что может быть и до четырех месяцев. Все покажут на практике, у каждого пилота есть своя индивидуальная подготовка, свои способности к тому или иному вооружению", - сказал Игнат.
Относительно начала учений Украина ориентируется на конец этого месяца, сказал Игнат.
Ранее такое же время начала обучения называл и Владимир Зеленский.
"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - подчеркнул президент а одном из вечених обращений.
А глава МИД Дмитрий Кулеба прогнозировал, что самолеты окажутся в Украине примерно в марте следующего года.