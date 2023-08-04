Истребители зла. Укрпочта представила новую марку с боевыми самолетами F-16
Укрпочта представила новую марку с истребителями F-16, которые могут быть переданы Украине в следующем году. Называется марка "Истребители зла".
Как прокомментировали новинку в Минобороны, Украина таким образом "всеми возможными путями доносит миру насущные потребности наших Вооруженных сил".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в этом месяце.
Незадолго до этого CNN сообщил, что США не могут начать обучение, поскольку до сих пор отсутствует план от ЕС.
Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.