Укрпочта представила новую марку с истребителями F-16, которые могут быть переданы Украине в следующем году. Называется марка "Истребители зла".

Как прокомментировали новинку в Минобороны, Украина таким образом "всеми возможными путями доносит миру насущные потребности наших Вооруженных сил".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в этом месяце.

Незадолго до этого CNN сообщил, что США не могут начать обучение, поскольку до сих пор отсутствует план от ЕС.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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