Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских военных полётам на истребителях F-16 западными союзниками Киева.

Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Президент Байден дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке", - сообщила она журналистам на вопрос о санкционировании Вашингтоном обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Незадолго до этого своё мнение по этому поводу высказал бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав в интервью "Голосу Америки".

По его мнению подготовка к началу обучения шла так долго из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Кремль.

"Многие страны согласны, наши европейские союзники уже готовы, они поделились своими планами и могут начинать. Я думаю, что основное замедление этого процесса происходит в Вашингтоне. Есть некоторая сдержанность по поводу быстрых решений из-за опасений, что Путин может пойти на определённые действия", - сообщил генерал Бридлав.

"Я уже говорил много раз, что ситуация с F-16 - как раз тот случай: в вопросе предоставления Украине истребителей российская политика устрашения Запада всё ещё показала незаурядную эффективность", - сказал отставной офицер.

"Сухопутные войска Путина подводят его на поле боя. Но путинская война устрашения, его война на сдерживание Запада, имеет безумный успех. И это то, над чем Путин упорно трудится. Это устрашение привело к сдерживанию, и замедлило такие мероприятия, как отправка Украине F-16", - считает генерал.

Как мы сообщали, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнётся уже в этом месяце.

Ранее в Вооружённых силах предположили, что обучение полётам на F-16 займёт до полугода.