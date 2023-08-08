Воздушные войска Вооружённых сил Украины переоборудовали "дюжину" советских Су-24, для запуска ракет Scalp и Storm Shadow.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Издание называет западное высокоточное оружие в руках украинских защитников "кошмаром для российского руководства".

Поэтому, указывает Bild, российские войска уже несколько недель наносят ракетные удары по авиабазам на западе Украины, где по предположению Кремля, базируются советские истребители, вооружённые натовскими ракетами.

Согласно информации Bild, Украина защищает свои самолёты несколькими способами, в том числе перебрасывая их с аэродрома на аэродром каждые 24 часа.

Кроме этого, Bild утверждает, что украинская армия выделила несколько зенитных комплексов Patriot и IRIS-T специально для защиты соответствующих аэродромов.

Как мы сообщали, в украинской армии возмущены отсутствием истребителей и систем ПВО в помощи Запада.

Перед этим немецкое издание Die Welt писало, что трудность украинского контрнаступления в дефиците истребителей.

Ранее в Пентагоне заявили, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и обойдётся миллиарды долларов.