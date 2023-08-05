Только восемь украинских пилотов готовы начать обучение на истребителях F-16. У остальных проблемы со знанием английского языка.

Об этом пишет Politico.

Еще 20 пилотов, которые "немного говорят по-английски", пойдут на языковые курсы в Британии уже в августе.

"Возможно, именно это имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда объявил о начале обучения на F-16 в августе", - предполагает издание.

При этом, как уточняется, сам план обучения именно на истребителях еще не утвержден США и только составляется союзниками в Европе.

Всего было выявлено 32 украинских пилота для потенциального участия в программе обучения. "Но знание английского языка остается камнем преткновения", - добавляет издание.

32 пилота - этого достаточно для двух эскадрилий F-16, пишет Politico (эскадрилья у НАТО составляет 12-16 самолетов).

Напомним, в ВСУ ожидают, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 займет до полугода.

Ранее мы писали, что США ждут от Европы план обучения украинских пилотов полётам на истребителях F-16.

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