Экс-президент Франции Николя Саркози не верит в возврат Крыма в Украину и предлагает провести там референдум под международным контролем.

Об этом он заявил в интервью изданию Figaro.

"Слова западных лидеров о поддержке Украины до последнего сильны и категоричны. Но что значит "до конца"? Идет ли речь о взятии Донбасса? Крыма? Или идти до Москвы? Аннексия Крыма в 2014 году представляла собой очевидное нарушение международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен", - заявил Саркози.

Он добавил, что, по его мнению, "для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества".

С аналогичными предложениями он выступил в отношении других захваченных РФ территорий.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на местах. Украинцы, что вполне понятно, будут стремиться вернуть то, что у них несправедливо отняли. Но если им это не удастся в полной мере, то выбор будет стоять между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, и иным выходом: снова прибегнуть к референдумам, строго контролируемым международным сообществом, чтобы окончательно и прозрачно решить эти территориальные вопросы", - сказал Саркози.

Он также не верит во вступление Украины в ЕС.

Саркози считает, что Евросоюз даёт Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены".

Ранее сообщалось, что в Великобритании тренируют украинский спецназ для военных операций в Крыму. Обучение проходят две тысячи человек в Дартмуре. Из них, как пишет издание, будут делать "острые копья" для захода в Крым.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов вновь заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Точной даты Буданов называть не стал, ответив одним словом: "скоро".