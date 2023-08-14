Назначенные Кремлем т.н "власти" оккупированного Крыма предлагают запретить публичное распространение в РФ информации о прилетах, работе ПВО, расположении и работе стратегических объектов и другой военной информации.

Это объясняют соображениями безопасности и желанием скрыть информацию от украинских военных.

Российские "власти" оккупированного Крыма заявили, что будут инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство РФ в части ужесточения ответственности.

В Украине распространение такой информации запрещено с марта 2022 года.

Ранее мы писали о том, что в минобороны РФ заявили, что российское ПВО перехватило ракету С-200 около Крымского моста.

Также мы писали, что в Крыму 20 беспилотников атаковали село, где расположена большая военная база РФ.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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