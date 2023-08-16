Появились новые видеоролики момента атаки морскими беспилотниками Крымского моста, которая произошла в середине июля.

Кадры опубликовала Служба безопасности Украины.

На кадрах видно, что железнодорожная ветка моста также была атакована. Однако она не получила сильных повреждений.

Примечательно, что опубликованные украинской спецслужбой видео снято камерами наблюдения на мосту.

Видео атаки с других ракурсов сегодня утром публиковал телеканал CNN.

Также появились кадры водных дронов "Морской Малюк", которыми эта атака совершалась.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.