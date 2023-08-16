Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видео морских дронов, которыми Украина уже атаковала Крымский мост и российские суда.

Он назвал дрон "сыном Малюка". То есть дает понять о причастности СБУ и ее главы к разработке.

На другом видео на борту дрона видно его название - Sea Baby ("Морской малыш" или "Морський малюк" на украинском, то есть обыгрывается фамилия главы СБУ).

Ранее сегодня CNN показали видео атаки этих дронов на Крымский мост.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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