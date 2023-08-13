Украина выигрывает войну с Россией, но к Рождеству она не закончится. Об этом говорится в статье британской Times.

Контрнаступление, которое сейчас затягивается, начиналось с надеждой на "чудо", пишет издание со ссылкой на офицера армии США, участвовавшего в подготовке украинских военных.

"НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им это. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", - заявил офицер.

Проблемы, которые вскрылись при контрнаступлении, привели к напряжённости между Украиной и союзниками. Они начали выдвигать взаимные обвинения.

Автор статьи Марк Галеотти считает, что война затягивается. И сейчас нужно разрабатывать долгосрочные планы поддержки Украины, "которые, возможно, наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира".

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что дали Украине все, о чем она просила для контрнаступления, но время не на ее стороне.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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