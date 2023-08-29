СБУ накрыла новую схему выезда уклонистов за границу в Черниговской области.

Об этом сообщает СБУ.

Липовые справки выдавал Центр предоставления админуслуг. Он менял адрес регистрации, чтобы потом уклонистов можно было "списать" через местный военкомат и выдать разрешение на выезд за границу.

Услуга стоила 2,5 тыс. долл., заработать глава ЦНАП и его сообщники успели почти 4 млн гривен.

СБУ заявляет, что схему координировал из-за границы представитель криминалитета.

Ранее в Виннице накрыли очередную схему выдачи липовых справок уклонистам, в которой участвовало более 10 чиновников.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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