Во вторник, 29 августа, в Украине продолжается 552-й день войны с Россией.

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29 августа

11.00 В Киеве началось прощание с пилотом Джусом.

В Патриарший храм Воскресения Христового пришли его родные и близкие, сообщают паблики.

Джус и еще два пилота погибли на прошлой неделе в результате столкновении самолетов под Житомиром.

Посмертно им были присвоены новые воинские звания, сообщают Воздушные силы.

Майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание «подполковник», а капитану Андрею Пильщикову (Джусу) - «майор».

Они представлены к государственным наградам.

10.10 В Офисе президента настаивают, что проводить выборы во время войны нельзя.

Советник главы ОП Подоляк в эфире телемарафона озвучил пять причин, почему это невозможно.

"Во-первых, у нас действительно военное положение.

Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах.

Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?.

Перемещенные лица. Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", - говорит Подоляк.

09.55 В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов погибли пять мирных жителей, четверо ранены, сообщает ОВА.

Два человека погибли и один ранен в Шаховской общине на Горловском направлении.

Один человек погиб в Лимане.

По Дружковке в полночь нанесли ракетный удар — попали в зеленую зону.

09.30 В Турции не ожидают прибытия судов с зерном из Украины в ближайшее время, заявил глава Минтранса страны.

"Сейчас у нас нет новых идущих или ожидающих прохода [через Босфор] судов [с сельхозпродукцией] из Украины. Режим прохода судов через проливы мы регулируем в рамках требований и ответственности Конвенции Монтрё", - передает слова Абдюлькадира Уралоглу газета Hürriyet.

Однако добавил, что если какое-то судно достигнет Босфора, как это сделал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, то его пропустят.

09.22 Схема гарантий безопасности Украине, призванная "застолбить" поддержку Киева даже в случае смены власти в США, сталкивается со сложностями.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Во-первых, администрация Байдена не факт, что сможет "связать" следующего президента международными соглашениями по Украине - а Трамп уже доказал готовность отменять сделки своих предшественников.

Во-вторых, европейским государствам не хватает финансовых и военных возможностей, чтобы компенсировать возможное падение помощи США, если ее сократит будущий президент.

"Несмотря на широкую поддержку Украины со стороны обеих партий, ведущие кандидаты в президенты от Республиканской партии дали понять, что поддержка США должна прекратиться", - пишет издание.

"Европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание против России", - говорится в статье.

По данным WSJ, сейчас обсуждается 4-летний срок гарантий Украине. Этим западные столицы надеются убедить Кремль, что Россия "не дождется" окончания военной помощи Киеву. Но подготовка этих планов займет "много месяцев", и некоторые двусторонние соглашения будут заключены только в следующем году.

"Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства", - говорится в материале. На Западе хотят гарантировать, что их оборонные предприятия смогут оказать обещанную военную помощь Украине, не снижая при этом собственных потребностей.

Париж рассчитывает начать переговоры с Украиной по гарантиям безопасности в ближайшие несколько недель. Примерно в то же время пройдет второй раунд переговоров с Вашингтоном.

08.52 Украинские войска имеют успех в направлении Вербового в Запорожской области, сообщил Генштаб ВСУ.

"В направлении Новоданиловка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал спикер ГШУ Андрей Ковалев.

08.22 Ночью и утром силы РФ обстреляли приграничные районы Сумской области из минометов и артиллерии.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

07.47 Учения ОДКБ в Беларуси создают риск наращивания военного присутствия РФ и возобновления активных действий на северной границе Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий по северному направлению. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается", - заявил Наев.

Вместе с тем, пока признаков формирования ударных группировок нет. А имеющиеся войска Беларуси и РФ готовы "преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории".

07.38 Ночью РФ ударила по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Целью был Никополь и Марганецкая громада. Обошлось без пострадавших. Повреждена крыша частного дома и газогон.