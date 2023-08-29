Анализируем итоги 552-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинское командование продолжает заявлять о продвижении в районе Работино.

Генштаб ВСУ сегодня сообщил об успехе в направлении Вербового в Запорожской области. "В направлении Новоданиловка – Вербовое ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал спикер ГШУ Андрей Ковалев.

Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. В Минобороны Украины вчера заявили об освобождении села. Российские паблики утверждают, что россияне удерживают его южные окраины.

Впрочем, ситуация в упомянутом выше Вербовом не менее важна. Как уже писала "Страна", одна из главных проблем с наступлением ВСУ в районе Работино (то есть в направлении Токмака) - это узость фронта, по которому идет продвижение украинских войск. Таким образом, по мере углубления коммуникации ВСУ становятся все более уязвимы для ударов россиян с флангов. Поэтому наступать без расширения линии прорыва - создавать угрозу, что войска попадут в "огневой мешок". Судя по всему именно для решения этой проблемы и идут атаки на Вербовое (село на востоке от Работино), о котором сообщал Генштаб, завялая об успехах.

В тоже время, представитель назначенных россиянами "властей" Запорожской области Рогов утверждает, что все атаки на Вербовое отбиты.

Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку. "Работино – идеальное место для применения тактического ядерного оружия", - заявил депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа Гурулев.

"Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше даже теми силами, которые есть, мы будем в состоянии пройти вперед, "освободив" Запорожскую и даже Днепропетровскую область. И создать угрозу группировке, которая воюет в Донецкой области. Если брать еще с Купянском, то фактически это блок", - сказал Гурулев.

В то же время о существовании таких планов у российского командования ничего не известно.

Ранее Путин заявлял, что у РФ нет намерений использовать ядерное оружие в Украине. При этом Дмитрий Медведев однажды уже намекал, что если будет угроза перерезанная сухопутного коридора в Крым, то Россия может нанести ядерный удар.

В тоже время в мире о недопустимости применения ядерного оружия заявляют не только на Западе, но и в Китае.

На другом фронте - под Сватово - сохраняется тяжелая ситуация у Новоегоровки, где россияне вчера пошли в атаку, пишут украинские военные телеграм-каналы. Это район западнее недавно захваченной Кармазиновки - в сторону реки Оскол и Боровой.

На Купянском направлении российские военные имеют некоторые успехи, заявил вчера министр обороны Алексей Резников. При этом, по его мнению, россияне могут попасть там в котел, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.

"Это логичный ход врага – отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении), то тогда уже они попадут в котел", – сказал министр.

Эти слова прозвучали на фоне западной критики украинских действий на восточном фронте. Напомним, многие американские СМИ сообщали о рекомендациях США перенести усилия на юг и не тратить их под Бахмутом или Купянском.

Но в Украине, как видим, оспаривают эти "вводные". Еще одно свидетельство тому - реакция Минобороны на статью New York Times, в которой негативно трактовались заявления командующего Сухопутными войсками Сырского. Сообщалось, что генерал "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска.

В медиацентре МО заявляют, что американские журналисты исказили смысл слов Сырского.

"Все бы ничего если бы мы имели дело с четко обособленным собственным мнением автора, но к сожалению оно "подкрепляется" цитатами из отчета Александра Сырского "интерпретированными" в угоду всеобщей "драматургии" материала", - говорится в заявлении.

В Минобороны опровергают, что Сырский призывал к увеличению подкреплений на Восточном направлении. Говорят, что речь шла об оперативном реагировании на возникающие угрозы и планировании наступательных операций на конкретных участках фронта.

А также говорят, что в заявлении про "нестабильность" восточных участков фронта, была вырезана часть цитаты Сырского, что ситуация на Лимано-Купянском направлении уже стабилизирована.

В целом эта полемика довольно показательна. По ней видно, что Украина не готова полностью исполнять настоятельные советы западного командования и бросать все силы на юг.

Вероятно, Киев опасается, что россияне тогда ускорят свое наступление по линии Лиман-Купянск - как вследствие ухода оттуда части недавно присланных подкреплений ВСУ, так и за счет ослабления украинского давления на Бахмут (откуда в таком случае можно будет перебросить часть сил на северное направление).

Но американцы, похоже, против такой стратегии - ввиду того, что она распыляет ресурсы ВСУ и замедляет их продвижение на главном участке, что ставит под вопрос исход всего контрнаступления.

При этом Украина ведет ограниченные боевые операции еще и в Херсонской области, где крупное наступление ВСУ выглядит маловероятным из-за разделяющего стороны Днепра. Сегодня украинские военные показали видео, как поднимают украинский флаг на левом берегу Днепра.

Сзади на видео виден Антоновский мост, а слева - кафе Наири. Судя по этим объектам, бойцы находятся в районе Дачи. О создании там небольшого плацдарма ВСУ ранее уже неоднократно сообщали как украинские, так и российские источники.

Звуков взрывов при этом не слышно, но боец просит побратима поторопиться, потому что "скоро накидают".

Военные перспективы

Минобороны РФ сегодня впервые заявило о перехвате средствами ПВО украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

Подробности не сообщаются. Отметим, что "Нептуном" в апреле прошлого года поразили крейсер "Москва". Также, по данным украинских СМИ, удар по российской системе ПВО в районе мыса Тарханкут на прошлой неделе наносился именно ракетой "Нептун".

В этом контексте прозвучало интересное заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Он сказал, что страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму.

"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории", - заявил Подоляк.

Он добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться", - заявил Подоляк.

В РФ прокомментировали эти слова и вновь намекнули на возможность "ядерного" ответа. "Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России", - заявил зампред совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, это "рафинированный casus belli (повод к войне - Ред.), и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (по праву войны - Ред.) против всех и каждого в странах НАТО".

Также Медведев заявил, что "предсказания Апокалипсиса всё ближе" и процитировал отрывок из книги Откровения: "В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но смерть убежит от них". Намекая, видимо, что за попытку отбить Крым Россия готова начать ядерную войну.

Крым, как уже рассказывала "Страна" - главная цель украинского контрнаступления. Причем речь в этом году уже, вероятно, идет не о взятии полуострова, а о его сухопутной блокаде - когда ВСУ приближаются к дорогам, ведущим в Крым, на расстояние артиллерийского удара. Либо физически их перерезают.

Но эта задача осложняется тем, что на юге россияне построили трехуровневую линию обороны, которую очень тяжело пробить.

"Когда Владимир Александрович говорил, что ребята идут пешком, что он имел в виду. Россияне построили трехуровневую линию обороны и между ними еще так называемые "зоны безопасности". Это заминированные поля, крепостные укрепления и танковые засады. Потому что мы не скрывали, что получим танки и бронетранспортеры, поэтому они, конечно, к этому готовились и уложились в танковые засады с противотанковыми комплексами и т.д. Мы получили от партнеров средства разминирования, но их недостаточно", – сказал глава Минобороны Украины Резников.

По его словам, украинские военные вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их побратимы могли продвигаться.

"Потому что обычное разминирование – это уехавшая бронетехника, трал разминирует. Но там танковая засада, поэтому мы вынуждены реагировать на это. Это ответ на вопрос, почему медленно. Потому и медленно, потому что разминирование и т.д, но мы двигаемся вперед", – пояснил Резников.

Выглядит это как объяснения того, почему к исходу третьего месяца контрнаступления не достигнуты пока даже тактически значимые результаты. При этом, с учетом обозначенной Резниковым трехуровневой системы обороны - неизвестно, сколько еще продлится "пробивание" этих укреплений.

Это порождает риски для западных правительств по вопросу выделения дальнейшей военной помощи. Речь идет о рисках внутриполитических - при полном желании властей на Западе продолжать вооружение ВСУ.

Проблемы на этом пути описывает газета Wall Street Journal, которая рассуждает о схеме гарантий безопасности Украине, которая сейчас обсуждается между Киевом, США, Британией и еще рядом стран.

Издание пишет, что договоры о гарантиях на самом деле призваны "застолбить" поддержку Киева даже в случае смены власти в США - основного донора Украины. Но это уже сталкивается со сложностями.

Во-первых, администрация Байдена не факт, что сможет "связать" следующего президента международными соглашениями по Украине. Тот же Трамп уже доказал готовность отменять сделки своих предшественников - например, соглашение с Ираном или Парижский договор по климату.

Во-вторых, европейским государствам не хватает финансовых и военных возможностей, чтобы компенсировать возможное падение помощи США - если ее сократит будущий президент. Причем, это может быть не только Трамп.

"Несмотря на широкую поддержку Украины со стороны обеих партий, ведущие кандидаты в президенты от Республиканской партии дали понять, что поддержка США должна прекратиться", - пишет издание.

"Европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание против России", - говорится в статье.

По данным WSJ, сейчас обсуждается 4-летний срок гарантий Украине. Этим западные столицы надеются убедить Кремль, что Россия "не дождется" окончания военной помощи Киеву. Но подготовка этих планов займет "много месяцев", и некоторые двусторонние соглашения будут заключены только в следующем году.

"Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства", - говорится в материале. На Западе хотят гарантировать, что их оборонные предприятия смогут оказать обещанную военную помощь Украине - не урезая при этом собственных потребностей.

Пойдет ли власть на "военные выборы"

Второй день в Украине снова не утихает вопрос выборов. Запад, а именно США, похоже, настоятельно требуют от Зеленского их провести, не дожидаясь окончания войны.

Владимир Зеленский уже заявлял, что если Запад требует выборов, то должен их профинансировать, а также выполнять ряд других условий (в частности, организовать голосование беженцев в странах ЕС). На это сегодня ответил американский сенатор Линдси Грэм. Он согласился с предложением украинского президента.

"Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий... Проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины", - сказал сенатор.

Но пока далеко не факт, что Зеленский такое решение примет. По крайней мере, из его Офиса звучат совсем другие заявления. По словам Михаила Подоляка, выборов в Украине в этом году точно не будет.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году [выборов] точно не будет", - сказал советник в эфире телемарафона. Он также перечислил пять причин, которые, по мнению ОП, не позволяют провести выборы во врем войны.

"Во-первых, у нас действительно военное положение.

Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах.

Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?.

Перемещенные лица. Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", - говорит Подоляк.

И последняя озвученная им причина - стоимость проведения выборов.

При этом, по информации испанской газеты El Pais, власти Украины на самом деле рассматривают возможность провести парламентские и президентские выборы в 2024 году. Цель - остановить падение популярности Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.

Более подробный разбор того, проведут ли в Украине выборы до окончания войны читайте здесь.