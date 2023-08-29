Представители украинской власти в последнее время делают много разноречивых заявлений о возможности или невозможности проведения выборов во время войны.



Спикер парламента Руслан Стефанчук допускает проведение выборов, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицает. Владимир Зеленский как бы допускает, но со многими условиями, причем некоторые из них непонятно как выполнить.



Помимо объективных и очевидных проблем проведения выборов во время войны (как обеспечивать безопасность голосования на участках, если в любой регион могут прилететь ракеты, как голосовать тем, кто на передовой и в зоне боевых действий, как голосовать переселенцам и беженцам за границей и т.д.), у власти есть еще и политические сомнения, которые можно описать известной поговоркой "и хочется, и колется".



Почему хочется?



Не только потому, что так просят западные партнеры. Велик соблазн провести выборы в условиях ограничения прав и свобод граждан во время военного положения и таким образом обеспечить высокий результат и действующему президенту, и его партии на выборах в парламент (вплоть до конституционного большинства). Особенно если будет внедрено электронное голосование через "Дию" как способ решения описанных выше организационных проблем, результат которого в принципе вообще никак нельзя проконтролировать. Там можно нарисовать любые цифры.



Еще один бонус выборов во время войны для власти: крайне маловероятно, что до окончания боевых действий на выборы в качестве конкурента Зеленского и его партии пойдет главком ВСУ Валерий Залужный.



Наконец, в условиях до сих пор не очень понятного исхода войны для команды Зеленского политически выгоднее провести выборы до ее окончания. Потому что условия мира или перемирия, теоретически, могут быть такими, что рейтинг действующего президента обрушится очень сильно. А организовав голосование во время войны и получив мандат еще на пять лет, власть сможет быть более гибкой по условиям прекращения боевых действий, меньше завися от мнения общественности. Собственно, примерно такую логику излагали источники испанской газеты El Pais, заявлявшие, что украинские власти нацелились на выборы в следующем году.



Однако у выборов во время войны есть очень много рисков.



Далеко не факт, что получится "нарисовать" любой результат. Главным образом из-за позиции Запада. Судя по некоторым намекам, звучащим через западные СМИ, союзники Украины совсем не заинтересованы в том, чтобы Зеленский в ходе выборов укрепил свое единоличное правление, переизбравшись на новый срок и получив еще более многочисленное монобольшинство в Раде. Запад в большей степени устроила бы ситуация, когда партия Зеленского потеряет парламентское большинство и для формирования правительства была бы вынуждена вступить в коалицию с какой-либо ориентированной на Запад партией "прогрессивных реформаторов и антикоррупционеров". И украинские власти, очевидно, сейчас не в том положении, чтобы игнорировать мнение союзников по таким важным вопросам. А если на выборах в парламент партии Зеленского не удастся сохранить большинство, то тогда зачем Банковой вообще такие выборы?



Второй очень большой риск – начало предвыборной "войны всех со всеми" и "всех с Зеленским". И сейчас общество постоянно сотрясают коррупционные скандалы и волны хейта. А в случае выборов их число и мощь увеличатся многократно. Тем более, если на фронте не будет каких-то ощутимых успехов и в обществе станет нарастать усталость и разочарование от несбывшихся прогнозов властей о скорой победе. Кроме того, наверняка все политсилы будут пытаться заполучить в свои ряды известных военных. Что может вызвать уже политический раздрай и в ВСУ. В целом, выборы создают колоссальный риск дестабилизации, фрагментации и деморализации и общества, и армии.



Всем этим в совокупности и объясняется разноречивость заявлений представителей власти. Впрочем, из них все-таки можно сделать вывод, что в этом году выборов, скорее всего, не будет. А вот в следующем они не исключены. В зависимости от того, какая будет обстановка на фронте, внутри и вовне Украины.