Власти Украины рассматривают возможность провести парламентские и президентские выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.

Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что Зеленский заявлял, что невозможно проводить выборы в военное время, ссылаясь на Конституцию Украины и действующий закон о военном положении.

"Но политика – это еще и искусство изменений, и ближайший круг украинского президента теперь выступает за старт предвыборной гонки в 2024 году для избрания украинского парламента и президента. Источники, с которыми консультировалась El Pais, объясняют эту новую позицию Зеленского попыткой остановить потерю популярности и сохранить легитимность перед лицом возможных переговоров с Россией", – говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что "Слуга народа" Елена Шуляк исключила проведение выборов до конца войны.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия! Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы", - сказала нардеп.

А Зеленский на днях выставил Западу условия для проведения выборов в Украине. Среди прочего он спросил у западных партнеров, готовы ли те дать на проведение выборов пять миллиардов долларов, чтобы не изымать эти деньги из оборонного бюджета.