Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в течение года, но есть несколько условий, которые нужно выполнить, в том числе и Западу.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Отвечая на вопрос, как он относится к заявлению американского конгрессмена Линдси Грэма о том, что нужно проводить выборы несмотря на войну, президент Украины заявил, что отреагировал на эту идею встречными вопросами, а именно:

Готовы ли западные партнеры дать на проведение выборов пять миллиардов долларов, чтобы не изымать эти деньги из оборонного бюджета?

Готовы ли западные наблюдатели отправиться на передовую, где будут голосовать военные?

Готов ли Евросоюз организовать инфраструктуру выборов для беженцев в европейских странах?

"Я спросил, как организовать выборы, чтобы могли проголосовать военные на фронте и беженцы за границей, и ответа пока не получил", - сказал Зеленский.

При этом президент заявил, что не хочет, чтобы сложилось впечатление, будто он держится за власть и потому не проводит выборы.

"Я хотел бы провести выборы. Мне нравится эта идея - провести их, когда нам нужно, в течение года", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в "Слуге народа" заявили, что в Украине выборов до конца войны не будет.

Мы разбирались, почему власти заговорили о выборах во время войны и будут ли они проведены.