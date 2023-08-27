Зеленский назвал условия для проведения в течение года выборов в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в течение года, но есть несколько условий, которые нужно выполнить, в том числе и Западу.
Об этом Зеленский сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
Отвечая на вопрос, как он относится к заявлению американского конгрессмена Линдси Грэма о том, что нужно проводить выборы несмотря на войну, президент Украины заявил, что отреагировал на эту идею встречными вопросами, а именно:
- Готовы ли западные партнеры дать на проведение выборов пять миллиардов долларов, чтобы не изымать эти деньги из оборонного бюджета?
- Готовы ли западные наблюдатели отправиться на передовую, где будут голосовать военные?
- Готов ли Евросоюз организовать инфраструктуру выборов для беженцев в европейских странах?
"Я спросил, как организовать выборы, чтобы могли проголосовать военные на фронте и беженцы за границей, и ответа пока не получил", - сказал Зеленский.
При этом президент заявил, что не хочет, чтобы сложилось впечатление, будто он держится за власть и потому не проводит выборы.
"Я хотел бы провести выборы. Мне нравится эта идея - провести их, когда нам нужно, в течение года", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня в "Слуге народа" заявили, что в Украине выборов до конца войны не будет.
Мы разбирались, почему власти заговорили о выборах во время войны и будут ли они проведены.