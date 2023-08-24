Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что в следующем году в Украине должны состояться выборы – даже несмотря на войну.

Об этом американский сенатор заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы", – сказал Грэм.

По словам Грэма, выборы должны состояться, даже несмотря на войну.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", – сказал он.

Сейчас же, говорит Грэм, американцы пристально следят за оружием и средствами, которые передают Украине. И следующим шагом в становлении демократии должны стать выборы.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году", – подытожил американский сенатор.

Ранее мы сообщали, почему власти Украины заговорили о выборах во время войны и будут ли они проведены, а также о том, что в украинских партиях думают о возможных выборах во время войны.