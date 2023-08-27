В "Слуге народа" заявили, что в Украине выборов до конца войны не будет.

Об этом сообщила народный депутат Елена Шуляк в интервью одному из YouTube-каналов.

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия! Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-нибудь происходит?" - сказала Шуляк.

Она заявила о миллионах украинцев, которые находятся за границей и не могут проголосовать. Также, по ее словам, часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

"Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательстве? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть о первых послевоенных выборах", - добавила депутат.

Ранее сенатор США Линдси Грэм призвал Украину провести в марте президентские выборы, невзирая на военные действия.

Мы анализировали, почему власти заговорили о выборах во время войны и будут ли они проведены.