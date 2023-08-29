Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что выборов в Украине в этом году точно не будет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году (выборов) точно не будет", - сказал Подоляк.

Советник также перечислил пять причин, которые, по мнению ОП, не позволяют провести выборы во врем войны.

Хотя, по информации испанской газеты El Pais, власти Украины все же рассматривают возможность провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.

Вопрос финансирования на себя должен взять Запад, заявил американский сенатор Линдси Грэм, который недавно призвал Украину провести выборы, несмотря на войну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что если Запад требует выборов, то должен их профинансировать. Также западные наблюдатели должны отправиться на передовую, где будут голосовать военные.

Кроме того, накануне в "Слуге народа" исключили проведение выборов до конца войны.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.