Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона озвучил пять причин, почему проводить выборы во время войны нельзя.

"Во-первых, у нас действительно военное положение.

Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - "если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах".

Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?

Перемещенные лица. Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", - говорит Подоляк.

И последняя озвученная им причина - стоимость проведения выборов.

По информации испанской газеты El Pais, власти Украины рассматривают возможность провести парламентские и президентские выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.

Вопрос финансирования на себя должен взять Запад, заявил американский сенатор Линдси Грэм, который недавно призвал Украину провести выборы, несмотря на войну.