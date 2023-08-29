Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, недавно призвавший Украину провести выборы, несмотря на войну, заявил, что деньги на них должен дать Запад.

Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший Твиттер).

"Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий", - написал Грэм.

"Проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины", - добавил сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что если Запад требует выборов, то должен их профинансировать. Также западные наблюдатели должны отправиться на передовую, где будут голосовать военные.

При этом в партии "Слуга народа" продолжают говорить, что выборов до конца войны в Украине не будет.

В то же время западные СМИ пишут, что вопрос одновременных парламентских и президентских выборов в 2024 году на Банковой уже прорабатывается.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.