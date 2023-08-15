15 октября в Польше, считающейся одним и главных союзников Киева, пройдут парламентские выборы, которые могут повлиять и на живущих в стране украинцев, и на саму Украину.

Главная интрига - удержится ли у власти правящая уже восемь лет консервативная "Право и Справедливость" под предводительством Ярослава Качиньского, рейтинги которой на фоне инфляции, по опросам, упали с 50% до 35% и продолжают снижаться, или же бразды правления перейдут к оппозиционной либеральной "Гражданской платформе" во главе с экс-премьером и бывшим главой Евросовета Дональда Туска с поддержкой уже под 30%.

Крестьянская партия и новая политсила "Польша 2050" телеведущего Шимона Головни набирает 10-13% голосов.

Все шансы пройти в новый Сейм есть у улльтраправой "Конфедерации"- ей обещают 10% голосов. Кстати, это единственная политическая сила, которая ставит под вопрос помощь Украине в противостоянии с Россией, а также выступает за выход Польши из ЕС.

Увеличение влияния этой политсилы, по мнению экспертов, может ухудшить отношения Украины и Польши, которые и так переживают кризис после введения Польшей ограничений на экспорт украинских зерновых и на фоне других противоречий, в том числе по историческим и идеологическим вопросам (по теме отношения к Степану Бандере, ОУН-УПА и к "Волынской резне" 1943 года - эти события в Польше официально признаны геноцидом, осуществленным силами ОУН-УПА).

Но главный вопрос - удержит ли ПиС контроль над Сеймом (а значит и над правительством). И в этом плане исход выборов может иметь грандиозное значение для европейской политики.

Польская власть в лице "Права и справедливость" - сейчас главный оппонент в ЕС леволиберальному мейнстриму западных элит и вносит серьезный раздрай внутри Евросоюза. И если партия Качиньского эти выборы проиграет, а победит партия Туска, то, как полагают эксперты, фактически, будет сокрушен главный оплот консерваторов в Европе. Польша перестанет оппонировать странам Западной Европы, отношения Варшавы с Берлином и Парижем укрепятся. А значит - укрепится и сам Европейский союз.

Каковы прогнозы на польские выборы и какое они имеют значение для Украины - разбиралась "Страна".

"Бабушкины" выплаты и "зрада"

Уже традиционной фишкой избирательной кампании ПиС стали детские выплаты, которые власть обещает повысить с 500 до 800 злотых (с 4,5 до 7 тысяч гривен), что, впрочем, на фоне жесткой инфляции не спасло ее рейтинг от проседания. Тем более, что надбавка, по словам экспертов, еще больше может разогнать инфляцию, ведь только лишь продолжение программы "500 злотых" даже без повышения размера выплат тяжело для бюджета.

Еще ПиС обещает поднять минимальную зарплату с 3,6 тысяч до 4,3 тысяч злотых до налогов (с 32 до 38 тысяч гривен), бесплатные лекарства для пенсионеров и детей и бесплатные автострады.

Но пока ничто кардинально не меняет тенденцию сползания рейтингов, а смягчить последствия экономического кризиса властям трудно без траншей Евросоюза, которые Брюссель урезал из-за конфликта с Варшавой. Поэтому, как считают эксперты, правящей партии для спасения ситуации может быть выгодно нагнетание вокруг слухов о готовящихся диверсиях группы "Вагнера" под лозунгом "сплотить нацию против врага с востока" (впрочем, Лукашенко и сами "вагнеровцы" своими постоянными намеками эти слухи основательно подогрели).

Соратники Туска в свою очередь поддержали увеличение детских выплат и предложили еще ввести "бабушкины" выплаты - по 1,5 тысяч злотых (13 тысяч гривен) тем, кто помогает воспитывать внуков до трех лет, позволяя женщинам не уходить в декрет и выйти на работу, пообещали привязать минимальную зарплату к средней, упростить налогообложение бизнеса, ввести четырехдневную рабочую неделю.

Не обошлось без зрады и поисков "руки Кремля". Туска, тесно связанного с европейскими структурами и которого трудно заподозрить в "пророссийскости", в провластных медиа называют одновременно "российским агентом", "немецким агентом", "предателем". Правящая партия Польши неоднократно обвиняла политика в связи с Кремлём, подкрепляя свои обвинения старыми интервью.

ПиС даже создала специальную комиссию "по изучению российского влияния", которая, по мнению оппозиции, станет инструментом для борьбы с Туском и для победы на выборах. Власть призвала Туска "повиниться" за попытку наладить отношения с Россией 15 лет назад, когда в его бытность премьером затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов.

В ответ оппозиция собрала в Варшаве многотысячный митинг, на котором обвинила власть в атаке на демократию.

Руководитель отдела "Мнения" издания Dziennik Gazeta Prawna Михаил Потоцкий говорит, что "Гражданскую платформу" Туска обвиняют в том, что она является пронемецкой партией, которая, в отличие от ПиС, представляет чужие интересы. ФРГ при этом польские власти представляют подозрительным соседом, который хочет доминировать в ЕС и не хочет платить репарации Польше.

Качиньский на семейном пикнике, по данным "Газеты Выборчей", назвал Туска "врагом нации" и "этим рыжим".

"Этот человек, - цитирует издание Качиньского, - должен ехать в Германию, потому что он там больше сойдет за своего, или в Беларусь".

Публицист "Речи Посполитой" Ежи Сурдыковский в своей колонке иронизирует на эту тему.

"Надо четко и твердо - сейчас же, перед выборами - объявить, что среди настоящих поляков рыжим места нет! Они фальшивые и враждебные, служат немцам и белорусам, Соросу и Ангеле Меркель", - пишет обозреватель.

При этом самого Качиньского обвиняют в авторитарных замашках, попытках подчинить себе прессу и судей, ЕС даже грозился из-за этого санкциями. За годы правления ПиС, по данным "Репортеров без границ", Польша рухнула с 18 на 58 место в рейтинге свободы СМИ.

"Прошлые выборы однако показали, что для основной массы поляков важнее свой карман, а не свобода слова. Что очень взволновало либеральную общественность, которая видит в победе Качиньского угрозу наступления диктатуры. Как сказал главред "Газеты Выборчей" Адам Михник, общество разделено, но факт в том, что огромная его часть хочет проголосовать за агитацию ПиС. Несмотря на недоверие и критику оппозиции, поляки на прошлых выборах отдали большинство своих голосов правоцентристам. Экономические, гуманитарные и другие программы "Права и Справедливости" оказались успешными. Также правящей партии удалось выстроить эффективные отношения с США", - сказал "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Агата Гостыньска-Якубовска, старший исследователь Центра европейской реформы, в интервью BBC сказала, что политика правящей партии построена на критике экономического неравенства в польском обществе, которое возникло по итогам перехода от социализма к свободному рынку в 1989 году.

В результате обеднели целые регионы, что привело к массовой миграции в страны ЕС после вступления Польши в этот блок в 2004 году.

Собственно, на тезисе о преодолении тяглых социальных последствий рыночных реформ 90-х годов и строила свою внутреннюю политику партия Качиньского. Но сейчас социальную риторику активно перенимают и ее оппоненты.

"Конфедерация" раньше называла Украину врагом

В свою очередь партия "Конфедерация", которой прочат третье место, по словам экспертов, поднялась на теме сексуальных меньшинств - они выступают с открытыми гомофобными заявлениями, за запрет абортов и демонстраций ЛГБТ-движений, за укрепление христианских традиций и против мигрантов, которые не нравятся значительной части польского общества.

Конфедераты критикуют власть за большое количество социальных программ. Сама партия предлагает строить экономику на либертарианской модели: ликвидация большинства социальных выплат, единый фиксированный налог в размере 12% и отмена "налога солидарности" (четырехпроцентный налог для лиц, зарабатывающих больше миллиона злотых в год и идущий на помощь детям-инвалидам).

В программе партии - поддержка запрета абортов, либерализация законов, касающихся огнестрельного оружия, введение смертной казни за "чрезвычайные преступления". Также партия обещает "запретить гей-пропаганду в школах".

Ранее "конфедератов" считали пророссийскими. Один из лидеров партии, депутат Сейма Януш Корвин-Микке до войны в Украине выступал за сближение Польши с Россией и критиковал присутствие в стране американских войск.

"Оно означает, что мы нарушили соглашение, по которому Россия дала согласие на вступление нашей страны в НАТО", - заявлял политик в интервью порталу Wiadomosci несколько лет назад.

Корвин-Микке предположил также, что Польше следует вести с Соединенными Штатами сотрудничество, опирающееся на принципы партнерства. В качестве примера таких взаимоотношений он привел американо-израильский союз. На замечание, что такая перспектива нереальна, политик отрезал: "В таком случае Польше следует заключить союз с Россией".

К Украине партия была настроена, мягко говоря, недружелюбно. Сопредседатель "Конфедерации" прямо называл Украину "врагом".

"Нам всегда говорили, что, когда появится Украина, изменится геополитика. Она изменилась, но люди по-прежнему считают врагом Россию. Враг - Украина, где сейчас голосуют за бандеровцев, а не Россия", - заявлял он в эфире одного из польских телеканалов вскоре после Евромайдана.

"Польша оказалась в границах между Украиной и Германией. И Германия, и Украина имеют какие-то территориальные претензии к Польше. Я боюсь националистов украинских, это для нас проблема", - заявлял Корвин-Микке.

Он тогда считал, что в связи с этим Польше необходимо налаживать дружеские отношения с Россией, чтобы обезопасить свои восточные границы от Украины.

После войны риторика "Конфедерации" по Украине смягчилась (в Европе даже самые радикальные политики не рискуют публично встать на сторону России). Партия выступает за помощь Украине, но в намного меньшем формате, считая, что то, насколько активно Варшава передает вооружение Киеву, ослабляет саму польскую армию, а это ставит под угрозу безопасность самой Польши.

И для Туска, и для Качиньского расклад не лучший

В то же время у ПиС есть преимущества - мощный медийный ресурс и верный электорат.

"За две каденции подряд ПиС укрепил свой целевой электорат, а это в основном самые социально чувствительные слои населения, такие как пенсионеры, многодетные, малоимущие. Правящая партия популярна среди живущих в Польше иностранцев, в том числе украинцев. Но все это порождает у среднего класса определенную неудовлетворенность, ведь много дотаций идет на социальную сферу и мало, по мнению критиков, на вливания в развитие бизнеса. Этим пользуется Туск, который решил вернуться в большую польскую политику и у которого, учитывая его прошлое председательство в Евросовете, есть поддержка разных европейских институций и которые, вероятно, обещают, что в случае его выигрыша Польша не будет настолько жестко и агрессивно себя вести в Европе. Имеется в виду динамичное развитие Польши - ВВП страны продолжает расти, в отличие от Германии, Франции, превращение страны а транспортный хаб", - говорит "Стране" Владислав Дзвиндзинский, замдиректора Украинского института политики, эксперт по Польше.

Проигрыш ПиСа, по мнению экспертов, может быть не на руку Украине, несмотря на давнюю неприязнь Качиньского к украинскому национализму (он не раз говорил, что Украина с Бандерой в Европу не войдет) и ограничения на экспорт украинских зерновых. Но при этом страна помогает украинской армии и приняла 2 миллиона украинских беженцев, через ее территорию идет западное оружие в Украину.

"Даже при лучших раскладах взять единолично большинство в парламенте будет тяжело, ПиС идет единым фронтом с другими политическими силами. В целом как для Туска, так и для Качиньского расклад не лучший. Ведь на третье место выходит ультраправая "Конфедерация", которая выступает против наплыва мигрантов, злые языки называют ее "антиукраинской". Партия пользуется тем, что часть населения раздражают преференции для украинцев в Польше, в обществе растет усталость от войны и недовольство миграционной нагрузкой. "Конфедерация" ставит в неудобное положение фаворитов гонки - ни ПиС, ни политсила Туска не сможет объединиться с ней из-за ее "токсичности". Хотя не исключено, что могут быть какие-то ситуативные союзы. Самый большой риск для ПиС - что их партнеры не смогут преодолеть проходной барьер и попасть в парламент. Может быть ситуация, когда ПиС выйдет на первое место, но у нее не будет партнеров, с которыми можно будет объединиться для получения большинства в парламенте", - говорит Дзвиндзинский.

В то же время Туск может не продолжить программу социальной поддержки украинских беженцев в Польше и, по мнению эксперта, вряд ли ставит целью лоббирование помощи Украине от других европейских государств, как это делает президент Дуда (а его фигура ослабнет в случае победы оппонентов).

При этом "Платформа" занимает жесткую антироссийскую позицию. Лидеры партии не раз говорили, что считают войну преступлением Путина, а в случае их прихода к власти Украина не потеряет той поддержки, которую получает сегодня.

"Однако адвокатство Украины при большинстве, возглавляемом Туском, может ослабнуть. Хотя в целом ситуация кардинально не изменится, и на ближайшие годы Польша останется одним из главных партнеров Украины", - сказал Дзвиндзинский.

Источник в дипломатических кругах считает, что выборы в Польше будут иметь огромное значение и для ситуации в ЕС и по войне в Украине.

"Польская власть в лице "Права и справедливость" - главный оппонент в ЕС леволиберальному мейнстриму западных элит и вносит серьезный раздрай внутри Евросоюза. Поэтому страны Запада будут прилагать немалые усилия, чтобы партия Качиньского потеряла на этих выборах контроль над Сеймом. Если это произойдет, то, фактически, будет сокрушен главный оплот консерваторов в Европе. Польша перестанет оппонировать странам Западной Европы, отношения Варшавы с Берлином и Парижем укрепятся. А значит - укрепится и сам Европейский союз. Что касается Украины, то последствия поражения ПиС на выборах могут быть такие же как и у отставки Джонсона с поста премьера Британии. Польша не прекратит, естественно, поддержку Украины. Однако перестанет пытаться вести какую-то отдельную от Запада линию относительно войны. И, в целом, поддержит те решения, которые будут принимать по войне в западных столицах. При этом политсила Туска в меньшей степени, чем ПиС настроена педалировать болезненные исторические темы - как в отношениях с Германией, так и в отношениях с Украиной. Но это все произойдет, если ПиС потерпит поражение, что пока не факт. Расклад сил на выборах очень неоднозначный для обоих главных соперников", - говорит источник.