До конца войны Украина и Польша будут союзниками, а потом - конкурентами, заявил в эфире телеканала "Дом" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, нынешний дипломатический конфликт Украины с Польшей "не приведет к каким-то разрывам".

Украина будет считать Польшу "своим близким другом" до конца войны, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет "жестко защищать свои интересы", говорит Подоляк.

Детали нового украино-польского кризиса "Страна" анализировала в отдельном материале.

Напомним, руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это. После этого заявления польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

В ответ МИД Польши вызвал к себе украинского посла.