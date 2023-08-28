Сейчас все больше распространяются настойчивые слухи о том, что в сентябре в России объявят новую волну мобилизации.



На данный момент информация об этом исходит от части Z-блогеров, российских оппозиционных медиа и украинских спецслужб. На уровне российских властей она не подтверждается и время от времени опровергается.



Однако следует отметить, что если у Кремля в принципе есть намерение провести новую мобилизацию, то, безусловно, наиболее вероятный промежуток времени для ее объявления - с 11 сентября до конца месяца. В первую очередь, это обусловлено двумя датами выборов в РФ: 10 сентября в субъектах федерации пройдет единый день голосования (выбирать будут в том числе мэра Москвы), а 17 марта 2024 года пройдут выборы президента России.



Поэтому мобилизация вряд ли будет объявлена до 10 сентября. Но и вряд ли позже конца сентября – чтобы она успела завершиться хотя бы за пару месяцев до старта кампании по выборам президента (мобилизация в прошлом году была объявлена 21 сентября, а о ее завершении Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 28 октября).



В СМИ и среди экспертов распространено мнение, что Кремль не очень хочет начинать новую мобилизацию, опасаясь роста социально-политического напряжения внутри РФ. В реальности же, будет ли она объявлена, в первую очередь зависит от оценки российскими властями соотношения сил на фронте.

Кроме того, если мобилизация начнется, это будет сигналом о готовности Москвы к длительной войне.

Ранее мы приводили одну из российских публикаций о том, что РФ готовится к объявлению новой волны мобилизации сразу после выборов в субъектах федерации, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября.

А сегодня сообщали, что в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации.