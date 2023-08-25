Россия готовится к объявлению новой волны мобилизации сразу после выборов в субъектах федерации, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Об этом пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

Сообщения о подготовке к мобилизации поступают из разных регионов. В частности, из Якутии, Бурятии, Иркутской области, Приморья и Еврейской автономной области.

По данным местных активистов, в районы прибывают специалисты из областных военкоматов, а также "участились вызовы и повестки для уточнения информации".

"В районы спускаются нормативы набрать от тридцати до шестидесяти добровольцев в месяц, а сотрудникам бюджетных предприятий руководство прямо приказывает вести пропаганду военной службы среди знакомых и родственников. Росгвардия, военкоматы и даже биржа труда ведет прямой обзвон людей с предложением заключить контракты на службу. Крупные добывающие предприятия "Алроса", "Колмар", "Газпром" ведут набор сотрудников, которые впоследствии прямиком попадают в военкоматы", — приводит канал слова представителя фонда "Свободная Якутия".

По его информации, чиновников не устраивают ни темпы набора, ни то, что нормативы не выполняются.

"По имеющимся данным, мобилизация может начаться практически в любой момент, но скорее всего произойдет после возвращения людей из августовских отпусков и после единого дня голосования", — также добавил представитель фонда.

Между тем в июне Владимир Путин заверил, что пока в России нет необходимости в новой волне мобилизации.

Позавчера украинский президент Владимир Зеленский признал, что военное командование Украины тоже хочет усилить мобилизацию.