В Верховной Раде предлагают предоставлять адвокатам отсрочку от мобилизации.

Карточка соответствующего законопроекта опубликована на сайте парламента.

Авторами инициативы о внесении изменений в закон о мобилизации стали "Слуги народа" Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас (в прошлом обеспечивал юридическую поддержку студии "Квартал 95") и другие.

Согласно тексту проекта, предлагается расширить перечень оснований для отсрочки от мобилизации таким образом, чтобы под нее не попадали адвокаты, которые имеют стаж адвокатской деятельности не менее 10 лет или включены в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь.

Авторы законопроекта мотивируют необходимость изменений тем, что Конституция Украины гарантирует гражданам право на свободу, защиту и свободный выбор адвоката. И пока прокуроры, судьи и другие правоохранители освобождены от мобилизации, адвокаты под призыв подпадают.

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