В случае четвертой волны мобилизации воевать пойдут все мужчины.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в интервью Новини Live.

По его словам, в Украине идет мобилизация, которая предусматривает четыре "волны". Пока в необходимости призыва всех мужчин нет, но, если таковая возникнет, воевать пойдут все.

На вопрос о том, реально ли, что придется воевать всем военнообязанным мужчинам, он ответил, что все будет зависеть от того, сколько продлится эта война и сколько ресурсов задействует РФ для ее продолжения.

"Это зависит от того, сколько эта война будет идти и сколько ресурсов будет задействовано со стороны РФ", — сказал Егор Чернев.

Народный депутат заявил, что если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, то пойдут все, так как обязанность каждого мужчины — защищать свою страну.

"Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", — сказал нардеп.

Напомним, в конце июня Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца - до 15 ноября 2023 года.

Также "Страна" сообщала, что в Украине в самом разгаре вступительная кампания в вузы. И, судя по ее предварительным итогам, схема "Студент", когда в учебные заведения поступают ради отсрочки от мобилизации даже не планировавшие учиться, в этом году еще популярнее, чем в прошлом. Мы разбирались, как работает схема "Студент".