В сети появилось видео неудачной попытки представителей военкомата провести мобилизацию на пляже в Днепре. Одного из них мужчина столкнул в воду.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что на пляже к мужчине, который стоял возле мангала, подошли двое представителей военкомата. После разговора подлежащий мобилизации сначала выбил папку из рук военкома, после чего толкнул в воду его напарника в полицейской форме.

На этом конфликт не закончился, и мужчина бросил в отошедшего в сторону представителя военкомата какой-то предмет, подобранный с земли.

Ранее мы рассказывали, как под Черновцами военкомы беспощадно упаковали гражданского и увезли.

А на Закарпатье мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его посадили в военкомовский бус.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.