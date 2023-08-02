В Украине в самом разгаре вступительная кампания в вузы. И судя по ее предварительным итогам, схема "Студент", когда в учебные заведения поступают ради отсрочки от мобилизации даже не планировавшие учиться, в этом году еще популярнее, чем в прошлом.

"Сохранилась возможность поступать на некоторые специальности без НМТ (национального мультипредметного теста - Ред.), но только на контрактную форму обучения. Чтобы поступить, достаточно просто мотивационного листа", — говорит нам ректор Технологического университета "ШАГ" Виталий Зайцев.

Этой возможностью вовсю пользуются украинцы, которые закончили школу давно и НМТ не сдавали. Теперь они могут поступить на контракт и получить отсрочку от мобилизации.

В некоторых вузах, особенно региональных, количество поданных на контракт заявлений почти сравнялось с бюджетом, хотя традиционно на бесплатное обучение претендентов всегда больше.

Получить отсрочку от мобилизации, заполучив студенческий билет, несложно.

"Мы подаем списки зачисленных на дневную форму обучения в военкомат, и студенты получают отсрочку. Время от времени информацию об учащихся нужно обновлять, периодически с такими запросами к нам обращаются из военкомата. Также, если, например, студент отчислен, мы обязаны уведомить об этом военкома в течение семи дней, и только тогда бронь снимается. Если студент нормально учится, никаких сюрпризов по мобилизации, как правило, не бывает. По крайней мере, нам об этом ничего не известно", — рассказывает Виталий Зайцев.

На самом деле студентам повестки вручают, но в большинстве случаев их удавалось успешно оспаривать в судах.

Разбирались, как работает схема "Студент".

Мужчин-студентов на платных отделениях стало больше в десятки раз

Украинские мужчины начали спасаться от мобилизации в вузах еще в прошлом году. Именно тогда тяга к знаниям у граждан призывного возраста вдруг резко выросла.

По данным аналитического центра университета имени Гринченко, если в 2021 году бакалаврат закончили 189,5 тысяч человек, а продолжили обучение в магистратуре 83 тысячи (43,8%), то в прошлом году из 174,7 тысяч бакалавров в магистратуру пошли уже больше 150 тысяч.

В университете Гринченко отметили, что увеличению набора на магистратуру способствовало упрощение правил приема. В частности, убрали обязательный экзамен по иностранному и квалификационный экзамен. Взамен ввели несложное тестирование.

"Отсутствие порогов в 2022 году означало возможность поступления при наличии хотя бы одного правильного ответа по каждому из предметов или прохождения теста методом слепого угадывания", — отмечается в отчете вуза.

Появились новые возможности и при поступлении на первый курс бакалаврата. Во-первых, внешнее независимое оценивание (ВНО) из-за войны заменили на мультипредметный тест (его сдавали и в этом году). Во вторых, - и это главное - на контракт по многим специальностям можно было поступать вообще без экзаменов, только на основании мотивационного листа, написать который несложно.

Это открыло доступ к обучению в вузах тем, кто закончил школу давно, и если бы не война, вряд ли пошли бы снова учиться. Но студенческий билет обеспечивает важное преимущество - дает отсрочку от мобилизации. Поэтому многие украинцы призывного возраста ринулись в вузы.

По данным Министерства образования, в прошлом году резко вырос набор на контрактные отделения вузов, причем увеличилось число студентов в категориях "до 30" и "до 40", то есть не совсем студенческого возраста.

Если в 2021 году на контракт поступили около 22 тысяч студентов-мужчин в возрасте 20-29 лет, то в 2022 году — больше 65,2 тысяч. В возрастной категории 30-39 лет статистика похожая: в 2021 году таких студентов было всего около 2,2 тысяч, в прошлом году - уже 30,3 тысяч.

В последний довоенный год на контракт поступили меньше 900 человек в возрасте за 40 по всей стране. В прошлом году — уже больше 15 тысяч. То есть наплыв "великовозрастных" студентов увеличился в десятки раз. В целом по стране количество контрактников выросло на 40%, а если брать только студентов-мужчин, то на 82% (на платное обучение подавались также женщины, решив воспользоваться возможностью упрощенного поступления и получить высшее образование).

А вот количество "обычных" студентов, которые поступали после школы, наоборот, уменьшилось с 66,5 тысяч в 2021 году до около 57 тысяч в 2022 году. Главная причина - выезд наших беженцев за границу.

По итогам прошлогодней вступительной кампании даже вспыхнул скандал. Издание "Наши гроши. Львов" провело исследование и обнаружило, что во "Львовской политехнике" количество контрактников выросло с 1609 человек в 2021 году до более чем 4,6 тысяч в 2022 году, а доля мужчин - с 57% до 73%. Во Львовском торгово-экономическом число мужчин-контрактников выросло на 50%, во Львовском национальном университете имени Франко - на 29%. Но настоящий рекорд поставил Черновицкий национальный университет имени Федьковича. Количество мужчин-контрактников там выросло на 239% - с 740 в 2021 году до более 2,5 тысяч в прошлом году. Черниговская политехника нарастила армию мужчин-контрактников вдвое, Киевский университет культуры — почти втрое, как и МАУП (считается, что в эти вузы всегда было поступить несложно, а с началом войны процедура еще больше упростилась).

Обнародование этой статистики в свое время вызвало широкий общественный резонанс, даже раздавались призывы к профильному министерству отменить поступление без НМТ. Но никаких "зачисток" студентов-мужчин и попыток пресечь схему для уклонистов так и не последовало.

Оставили лазейки

В этом году ничего не изменилось: на некоторые специальности (их несколько десятков), как и в прошлом году, можно поступать фактически без экзаменов, написав мотивационное письмо.

Как сказал нам глава департамента высшего образования МОН Олег Шаров, можно поступать без НМТ на контакт по специальностям с особой поддержкой государства и на специальности, которые предусматривают творческий отбор (там допускается прием без НМТ и на бюджет, и на контракт).

В списке специальностей, которым предоставляется особая поддержка, несколько десятков направлений. Например, дошкольная педагогика, начальное образование, химия, физика и астрономия, математика, статистика, прикладная механика, машиностроение, судостроение, металлургия, электроэнергетика, пищевые технологии, технологии легпрома, нефтегазовая инженерия, деревообработка, агрономия, лесное хозяйство и др. Традиционно популярных среди абитуриентов юриспруденции или менеджмента в этом перечне не найти, но выбирать есть из чего.

Поэтому ожидаемо, что украинские мужчины призывного возраста вновь кинулись штурмовать вузы.

"Поступление на дневную или дуальную форму обучения позволяет студенту претендовать на отсрочку от мобилизации на тот период, в течение которого он учится. Соответствующая информация подается в военкоматы. Конечно, повестку все равно могут вручить, но ее отзывают, как только студент предоставит данные об учебе, в частности, справку из вуза. И если в начале войны еще были случаи нарушения законодательства, когда студентов пытались призвать, то сейчас их фактически нет", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Отметим, что учеба на контракте для многих мужчин призывного возраста оказалась вполне комфортной. Многие вузы учились на дистанционке, то есть занятия можно было не посещать. Что касается сессий, то, как рассказывают сами студенты, проблемы с ними "решали" за деньги.

Скажем, закрыть пропуск по определенной теме можно было за 200-500 гривен, купить реферат - за 500-1000 гривен, сдать экзамен на сессии - от 100 до 500 долларов в зависимости от специальности.

Даже с учетом этих трат и платы за контракт (в среднем от 15 до 25 тысяч в год в зависимости от вуза) схема "Студент" выходит не дороже, чем другие. И дает больше гарантий. Например, чтобы попасть в систему "Шлях" и выехать за границу, нужно заплатить минимум от 3 тысяч долларов (с начала войны такса выросла), причем не факт, что заплатившего не вернут прямо с пропускного пункта - такое в последнее время происходит регулярно. "Белый билет" стоит до 6-10 тысяч и даже больше, но все равно полной гарантии, что не вручат повестку, нет: могут направить на повторную медкомиссию и вернуть в строй. Плюс у студентов появляются дополнительные бонусы: можно получить не только отсрочку от мобилизации, но и диплом и новую профессию.

"У нас есть студент 1976 года рождения. Думал, от мобилизации бежит. Но он прилежно учится, никаких претензий", — говорит Зайцев.

Контрактники ринулись в регионы

Вступительная кампания - 2023 еще идет. 5 августа должны появиться первые списки рекомендованных к зачислению на бюджетные отделения, 9 августа - на контракт. Но предварительные данные уже есть.

Во-первых, не оправдались опасения ректоров многих вузов о резком сокращении числа абитуриентов в нынешнем году.

В самом начале вступительной кампании ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров говорил, что поступающих будет намного меньше, чем в прошлом году, так как часть украинских беженцев уже адаптировались в Европе и отправляют своих детей учиться в тамошние вузы.

Виталий Зайцев рассказывал нам, что поступающих будет на 20-30% меньше, чем в прошлом году.

Но сейчас, когда большинство абитуриентов уже подали заявления, картина резко изменилась. По словам Зайцева, оттока поступающих нет.

"По набору выйдем на уровень прошлого года", — отметил он.

О том, что поступающих (или, точнее, пока что поданных заявлений, которых каждый абитуриент может направлять до 20 в разные вузы и на разные специальности) столько же, как и в прошлом году, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Харьковского политеха Сергей Петров.

"Поступающих сейчас на 5-10% больше, чем в прошлом году, и еще не конец кампании", - сообщил нам глава департамента высшего образования профильного министерства Олег Шаров.

Говорить о том, как распределятся поступающие на бюджет и контракт пока рано, так как поток на платные отделения дополнительно формируется после зачисления на бюджет: те, кто не прошел на бесплатные отделения, идут на контракт.

Впрочем, некоторые тенденции заметны уже сейчас.

Одна из них - увеличение количества тех, кто изначально подается на контракт. По данным Единой государственной электронной базы Украины по вопросам образования, на 2 августа из 217,6 заявлений, которые подали абитуриенты в киевские вузы, на бюджет нацелились 125,6 тысяч. То есть не намного больше, чем на контракт (хотя ранее именно на бесплатное обучение всегда шел основной наплыв). В Днепропетровской области из около 42 тысяч заявлений 25,1 тысяча на бюджет, во Львовской области всего подали чуть больше 92 тысяч заявлений, из них на бюджет - 56,5 тысяч, остальные - сразу на контракт. При этом во многих регионах сохраняется традиционный расклад: большинство все же сначала пробуют поступить на бюджет. Скажем, из 8,6 тысяч, поданных в сумские вузы, на бесплатные отделения — больше 6 тысяч. Аналогичная ситуация по николаевским вузам: всего около 5,4 тысяч заявлений, на бюджет — почти 4 тысячи.

Аномально высокий процент поступающих сразу на бюджет может свидетельствовать о том, что много поступающих идут по "упрощенной схеме" и сразу готовы платить, отмечают эксперты.

Еще одна интересная тенденция — распределение заявлений на бюджет и контракт по разным вузам. Оно очень неравномерное. По странному стечению обстоятельств, особенно много заявлений на контракт в региональных вузах, куда, как считается, проще поступить и где платное обучение стоит меньше, чем в именитых учебных заведениях.

Например, во Львовским национальном университете имени Франко из 31,2 тысяч поданных заявлений почти 21,6 тысяч - на бюджет. Во "Львовской политехнике" цифры составляют 29,9 тысяч и 21,5 тысяч соответственно. В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко из 29,8 тысяч заявлений большинство - 19,6 тысяч - на бюджет.

А в Государственном торгово-экономическом университете количество заявлений на бюджет и контракт уже примерно сравнялось: 9150 и 8616. В Государственном университете информационно-коммуникационных технологий на бюджет подали около 2600 заявлений, на контракт — 2595, то есть фактически столько же. В Украинскую академию книгопечатания — 1,3 тысячи на бюджет, больше 1,1 тысячи - на контракт.

В Мукачевский госуниверситет подали около 1300 заявлений, из них на бюджет меньше 600. В Киевским университете интеллектуальной собственности из почти 1100 заявлений на бюджет - только 484.

В Ивано-Франковский "Университет короля Даниила" всего подали больше 1900 заявлений, из которых на бюджет 306. В Черновицком торгово-экономическом из 442 заявлений на бюджет - всего 40. То есть большинство абитуриентов сразу же готовы платить.

Но рекордсменом в этом списке стал Винницкий институт Государственного торгово-экономического университета: из 2327 заявлений на бюджет - только 23.

То есть в вузы, которые меньше на виду и где требования к абитуриентам ниже, а учеба стоит дешевле, чем в топовых учебных заведениях, идут изначально с прицелом на контракт.

Заманивают ценой

К слову, в некоторых крупных университетах, которые в прошлом году попали в скандал с возрастными студентами, в этом году появилось негласное пожелание к приемным комиссиям минимизировать набор потенциальных уклонистов. Поэтому поступить туда взрослым мужчинам, особенно если они явно не студенческого возраста, будет непросто. Об этом нам рассказал источник на образовательном рынке.

"Поступление сейчас по мотивационному письму, но ведь письмо может и не впечатлить приемную комиссию, Особенно если студенту за 40. Для вуза проще сразу ему отказать, чем потом попасть в очередное расследование журналистов", — рассказал наш источник.

Отметим, что прогнозы экспертов о том, что вузы на волне популярности контрактного обучения будут повышать ценники, сбываются лишь частично.

По данным Госстата, в этом году контракт в вузах страны подорожал в среднем на 7,2% - до 26,8 тысяч гривен. Некоторые вузы повысили ценник более существенно. Львовский католический университет - с 80 тысяч до 110 тысяч, университет "ШАГ" - с 65 до 78 тысяч. В Киево-Могилянской академии повысили цены почти на треть. Обучение на факультете права тут стоит 85 тысяч в год, на факультете информационных технологий — до 100 тысяч, на филологическом — до 63 тысяч в год.

Но так дорого учеба стоит не везде. Для сравнения, в Мукачевском госуниверситете, который в этом году бьет рекорды по желающим учиться за деньги, контракт стоит от 10 тысяч гривен в год, а за 14,5 тысяч можно учиться уже по модной специальности, например, менеджменту. Обучение подорожало, но не существенно (в прошлом году цены стартовали с 8,5 тысяч гривен в год). В среднем по региональным вузам год обучения стоит 15-25 тысяч.

О том, что они практически не меняли стоимость контракта, нам рассказал и ответственный секретарь приемной комиссии Харьковского политехнического университета Сергей Петров.

"Некоторые вузы повысили цены незначительно, а есть и те, кто вообще не повысил, рассчитывая таким образом привлечь больше абитуриентов. Фактически многие учебные заведения откровенно демпингуют, потому что подготовить хорошего специалиста за такие деньги, как стоит их контракт, просто нереально. Можно только напечатать диплом",- подытожил Зайцев.