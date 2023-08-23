Военное командование Украины хочет усилить мобилизацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках "Крымской платформы".

Представительница СМИ спросила у него, ожидать ли усиления или ускорения мобилизации, учитывая потери в ходе контрнаступления. Президент не дал прямого ответа.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", – сказал президент.

На днях бывший советник президента США Рональда Рейгана и Пентагона Эдвард Люттвак заявил, что Украине необходимо мобилизовать три миллиона человек, чтобы выиграть войну. Такую цифру Люттвак вывел из опыта первой арабо-израильской войны, во время которой Израиль мобилизовал 10% населения.

А в Верховной Раде высказали мнение, что в случае четвертой волны мобилизации в Украине воевать пойдут все мужчины. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев. Он добавил, что пока в необходимости призыва всех мужчин нет.